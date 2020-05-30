«Динамо» Минск — «Шахтёр» С: аналитики назвали фаворита матча чемпионата Беларуси
Сегодня, 30 мая, в матче 11-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» Минск сыграет с «Шахтёром» Солигорск. Начало встречи — в 19:00 мск.
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Шахтёра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 3.22.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси «Динамо» Минск — «Шахтёр» Солигорск не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.35, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.66. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.26.
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