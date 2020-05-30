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«Вольфсбург» — «Айнтрахт»: эксперты назвали фаворита матч 29-го тура Бундеслиги

«Вольфсбург» — «Айнтрахт»: эксперты назвали фаворита матч 29-го тура Бундеслиги
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Сегодня, 30 мая, в матче 29-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» примет «Айнтрахт». Начало игры — в 16:30 мск.

Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.88, поставить на ничью предлагается за 3.92.

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Айнтрахт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.

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