«Шальке-04» — «Вердер»: прогноз и ставка на матч 29-го тура чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч «Шальке-04» — «Вердер» в 29-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.
Ставка: «Вердер» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.71.
«Игры в гостях у бременцев в текущем сезоне получаются куда лучше, чем домашние. Они занимают 11-е место по набранным очкам на выезде.
Стоит отметить также, что в последних шести гостевых поединках с «горняками» зелёно-белые проиграли лишь однажды, а выиграли четыре раза. Однако классический Х2 доступен в букмекерских конторах с неудовлетворительным коэффициентом 1.59, поэтому придётся искать другие варианты.
У «Шальке» после паузы и так всё было худо с результативностью, так ещё и в позапрошлой игре выпал Суат Сердар — главная движущая сила атаки гельзенкирхенцев. А «Вердер» сам по себе результативностью не отличается — в 27 матчах нынешнего сезона Бундеслиги забито всего лишь 29 голов.
Потому ждать обилия голов от команд мы бы не стали. А на таком фоне комбинированная ставка «Х2 + тотал меньше 4.5 мяча» за сносный коэффициент 1.71 выглядит вполне неплохо».
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