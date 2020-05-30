«Шальке-04» — «Вердер»: прогноз и ставка на матч 29-го тура чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч «Шальке-04» — «Вердер» в 29-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: «Вердер» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.71.



«Игры в гостях у бременцев в текущем сезоне получаются куда лучше, чем домашние. Они занимают 11-е место по набранным очкам на выезде.



Стоит отметить также, что в последних шести гостевых поединках с «горняками» зелёно-белые проиграли лишь однажды, а выиграли четыре раза. Однако классический Х2 доступен в букмекерских конторах с неудовлетворительным коэффициентом 1.59, поэтому придётся искать другие варианты.



У «Шальке» после паузы и так всё было худо с результативностью, так ещё и в позапрошлой игре выпал Суат Сердар — главная движущая сила атаки гельзенкирхенцев. А «Вердер» сам по себе результативностью не отличается — в 27 матчах нынешнего сезона Бундеслиги забито всего лишь 29 голов.



Потому ждать обилия голов от команд мы бы не стали. А на таком фоне комбинированная ставка «Х2 + тотал меньше 4.5 мяча» за сносный коэффициент 1.71 выглядит вполне неплохо».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.