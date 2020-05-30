«Шальке» — «Вердер»: прогноз Алексея Андронова на матч 29-го тура Бундеслиги

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Шальке-04» — «Вердер».



Ставка: обе забьют за 1.75.



«Тяжелый матч для прогноза. В весьма унылом состоянии находится «Шальке». Вполне возможно, после двухмесячного перерыва, вызванного коронавирусом, команда готова хуже всех. С другой стороны, не самое простое было расписание. А сейчас у «Шальке» огромная мотивация, при этом соперник — из нижней части таблицы.



Вряд ли закрытый футбол увидим в этой встрече. Нужно играть в атаку. Вариант с попыткой надежно отстоять сзади у них не работает. Думаю, с «Вердером» будет атакующий футбол. Ну и «Вердер» может доставить сопернику неприятности. Самая оптимальная ставка на этот матч, на мой взгляд, — «обе забьют» за 1,75».



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