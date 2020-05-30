«Шальке» — «Вердер»: прогноз Алексея Андронова на матч 29-го тура Бундеслиги

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Шальке-04» — «Вердер».
Ставка: обе забьют за 1.75.
«Тяжелый матч для прогноза. В весьма унылом состоянии находится «Шальке». Вполне возможно, после двухмесячного перерыва, вызванного коронавирусом, команда готова хуже всех. С другой стороны, не самое простое было расписание. А сейчас у «Шальке» огромная мотивация, при этом соперник — из нижней части таблицы.
Вряд ли закрытый футбол увидим в этой встрече. Нужно играть в атаку. Вариант с попыткой надежно отстоять сзади у них не работает. Думаю, с «Вердером» будет атакующий футбол. Ну и «Вердер» может доставить сопернику неприятности. Самая оптимальная ставка на этот матч, на мой взгляд, — «обе забьют» за 1,75».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 30 мая 2020
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
- 29 мая 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00