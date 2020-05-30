«Майнц» — «Хоффенхайм»: прогноз Алексея Андронова на матч 29-го тура Бундеслиги

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Майнц» — «Хоффенхайм».
Ставка: победа «Хоффенхайма» с нулевой форой за 1.75.
«Хоффенхайм» — более крепкая команда. Соперник идеально подходит для того, чтобы с ним набирать очки. «Майнц» выглядит разбалансированным после перерыва. Никак не может найти свой футбол. Играет какими-то лоскутами, отрезками. Нет стабильности даже в ходе одной встречи.
Думаю, гости осторожно начнут встречу, даже отдадут инициативу, стараясь ловить на контратаках. Во всяком случае, такой стиль назвал бы ожидаемым сюжетом, сценарием развития матча.
Предложу ставку — «Хоффенхайм» с форой 0 за 1,75. Достаточно сильно сомневаюсь, что у «Майнца» есть возможность победить».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 30 мая 2020
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
- 29 мая 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00