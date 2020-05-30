«Майнц» — «Хоффенхайм»: прогноз Алексея Андронова на матч 29-го тура Бундеслиги

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Майнц» — «Хоффенхайм».



Ставка: победа «Хоффенхайма» с нулевой форой за 1.75.



«Хоффенхайм» — более крепкая команда. Соперник идеально подходит для того, чтобы с ним набирать очки. «Майнц» выглядит разбалансированным после перерыва. Никак не может найти свой футбол. Играет какими-то лоскутами, отрезками. Нет стабильности даже в ходе одной встречи.



Думаю, гости осторожно начнут встречу, даже отдадут инициативу, стараясь ловить на контратаках. Во всяком случае, такой стиль назвал бы ожидаемым сюжетом, сценарием развития матча.



Предложу ставку — «Хоффенхайм» с форой 0 за 1,75. Достаточно сильно сомневаюсь, что у «Майнца» есть возможность победить».



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