«Боруссия» М — «Унион»: где смотреть матч в прямой трансляции, по какому каналу покажут
«Боруссия» Мёнхенгладбах примет «Унион» в матче 29 тура чемпионата Германии сегодня, 31 мая. Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Букмекеры уже дали прогноз.
Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.57. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.90, поставить на ничью можно за 4.65.
Букмекеры считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.
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«Жеребята» в текущем сезоне пропускали в 12 из 14 домашних игр.
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