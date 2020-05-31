«Шахтёр» — «Динамо» Киев: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 24-го тура УПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 24-го тура УПЛ сезона-2019/2020 «Шахтёр» Донецк — «Динамо» Киев.



Ставка: обе забьют и «Шахтёр» не проиграет за 2.23.



«Котировки букмекеров отражают баланс сил. Для «горняков» матч считается домашним лишь номинально — играть придётся на НСК «Олимпийский» в Киеве (пусть и без зрителей). Впрочем, «Шахтёру» не привыкать сражаться вдали от дома. И тем не менее на победу действующего чемпиона дают меньше двойки.



Спорить с этим довольно трудно: состав у хозяев действительно сильнее, да и в пяти предыдущих встречах в УПЛ они киевлянам не проигрывали. Однако лезть в исход не рискнём: на «П1» дают лишь 1.92, а состояние соперников по понятным причинам вызывает вопросы. Долгий простой и скомканная подготовка способны помешать фавориту показать свой лучший футбол.



А вот «обе забьют за 1.83» смотрится интересно. Эта ставка проходила в четырёх последних очных поединках из пяти. «Шахтёр» может играть в своё удовольствие, чемпионство фактически обеспечено. А бело-синие при всех имеющихся проблемах стабильно забивают — они поражали ворота соперника в девяти предыдущих турах УПЛ. Если хотите поднять коэффициент, подумайте о ставке «1Х + обе забьют за 2.23».

«Шахтёр» — «Динамо Киев». Прогноз: Коноплянка, Тайсон и Марлос приблизятся к золоту УПЛ «Горняки» оторвались от бело-синих на 13 очков и могут окончательно снять все вопросы.