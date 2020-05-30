«Шахтёр» — «Динамо Киев». Прогноз: Коноплянка, Тайсон и Марлос приблизятся к золоту УПЛ

«Шахтёр Донецк» и «Динамо Киев» сыграют 31 мая в матче 24-го тура чемпионата Украины. Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Шахтёра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Украины «Шахтёр Донецк» — «Динамо Киев»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Украины 31 мая «Шахтёр Донецк» — «Динамо Киев» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.03, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.86. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.70.

Анализ и прогноз матча «Шахтёр» — «Динамо Киев» (31.05.2020)

Чемпионат Украины возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил 2,5 месяца, предыдущие матчи состоялись ещё 15 марта. И вот в выходные стартует 24-й тур украинской Премьер-лиги. В субботу и воскресенье состоятся по три поединка.

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Первый этап турнира уже завершён, по итогам двух кругов 12 участников разбились на две шестёрки. На втором этапе команды играют по два круга внутри своих мини-турниров. Сильнейшие разыграют чемпионство, медали и места в еврокубках, аутсайдеры бьются за сохранение прописки в элите.



Надо сказать, что особой интриги в последние годы в УПЛ не наблюдается. Уже три сезона подряд чемпионом неизменно становится «Шахтёр». И, похоже, через полтора месяца «горняки» отпразднуют очередной титул. По крайней мере всё к этому идёт с самого начала первенства.



Киевское «Динамо» сейчас переживает непростой период, тягаться на равных с оранжево-чёрными ему тяжело. В предыдущем сезоне бело-синие отстали на 11 очков, а сейчас получается ещё хуже. «Шахтёр» набрал 59 баллов в 23 играх и опережает подопечных Алексея Михайличенко на 13 пунктов.

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Даже в случае поражения хозяева останутся в максимально комфортном состоянии. А вот динамовцам сейчас непросто, поскольку битва за второе место и путёвку в квалификацию Лиги чемпионов ожидается серьёзная. «Заря» также имеет в активе 46 очков, у «Десны» — 43, а у «Александрии» — 40.



Котировки букмекеров отражают баланс сил. Для «горняков» матч считается домашним лишь номинально — играть придётся на НСК «Олимпийский» в Киеве (пусть и без зрителей). Впрочем, «Шахтёру» не привыкать сражаться вдали от дома. И тем не менее на победу действующего чемпиона дают меньше двойки.

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Спорить с этим довольно трудно: состав у хозяев действительно сильнее, да и в пяти предыдущих встречах в УПЛ они киевлянам не проигрывали. Однако лезть в исход не рискнём: на П1 дают лишь 1.92, а состояние соперников по понятным причинам вызывает вопросы. Долгий простой и скомканная подготовка способны помешать фавориту показать свой лучший футбол.



А вот обе забьют за 1.83 смотрится интересно. Эта ставка проходила в четырёх из пяти последних очных поединках. «Шахтёр» может играть в своё удовольствие, чемпионство фактически обеспечено. А бело-синие при всех имеющихся проблемах стабильно забивают — они поражали ворота соперника в девяти предыдущих турах УПЛ.

Если хотите поднять коэффициент, подумайте о 1Х + обе забьют за 2.23. Ну и по традиции можно ловить верх по карточкам и проверять удаление. Противостояние невероятно принципиальное, без стычек и уймы «горчичников» здесь редко обходится. А в двух предыдущих случаях дело доходило до красных карточек.

Прогноз и ставки на матч «Шахтёр» — «Динамо Киев»

Преимущество «Шахтёра» по уровню исполнителей не вызывает сомнений, однако заряженность киевлян и долгий простой могут помешать фавориту показать свой лучший футбол. Возьмём 1Х + обе забьют за 2.23. В четырёх из пяти предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны.



Ставка: обе забьют и «Шахтёр» не проиграет за 2.23.



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