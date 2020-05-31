«Шахтёр» Донецк — «Динамо» Киев: во сколько начало матча, где смотреть трансляцию УПЛ

«Шахтёр» Донецк и «Динамо» Киев сыграют сегодня, 31 мая, в матче 24-го тура чемпионата Украины. Начало встречи — в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Футбол 1».



Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Шахтёра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 4.10.



Букмекеры не уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.03, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.86. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.70.



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