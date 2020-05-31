«Падерборн» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Романа Гутцайта на матч Бундеслиги 31 мая

Комментатор Роман Гутцайт сделал прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Падерборн» — «Боруссия» Дортмунд.



Ставка: тотал голов больше 3.5 за 2.25.



«“Боруссия” проиграла в прошлом туре мюнхенской “Баварии”, и, видимо, команда Люсьена Фавра снова лишилась титула. Однако стоит отметить, что это поражение вышло вполне достойным, а дортмундцы не были сильно хуже. До 35-й минуты и чудесного гола Киммиха, который всё и решил, “Боруссия” навязывала сопернику свою игру и смотрелась очень достойно.



“Падерборн” замыкает турнирную таблицу Бундеслиги и является главным кандидатом на вылет. Тем не менее в трёх матчах после рестарта сезона у этого коллектива ни одного поражения и сразу три ничейных результата. Конечно, у “Падерборна” есть проблемы в нападении, но это чаще и отчётливее сказывается в поединках с командами, близкими по уровню.



В матчах с грандами “Падерборн” играет результативно. В первом круге у него была ничья с дортмундцами — 3:3. Оба матча с “Баварией” “Падерборн” проиграл со счетом 2:3, а домашний поединок с “Лейпцигом” завершился точно с таким же счётом. Именно поэтому я верю в результативный характер грядущего поединка. Мой прогноз — «тотал больше 3.5 голов».



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«Падерборн» — «Боруссия Д». Прогноз и ставка на статистику в матче чемпионата Германии Берём две ставки с коэффициентами 2.80 и 2.20 на матч Бундеслиги.