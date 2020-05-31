«Падерборн» — «Боруссия Д». Прогноз и ставка на статистику в матче чемпионата Германии

Берём две ставки с коэффициентами 2.80 и 2.20 на матч Бундеслиги.

«Падерборн» примет «Боруссию Д» в матче 29-го тура чемпионата Германии 31 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 9.90. Поставить на ничью можно за 6.05.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «Падерборн» — «Боруссия Д»

Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги «Падерборн» — «Боруссия Дортмунд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04.

Анализ и прогноз матча «Падерборн» — «Боруссия Дортмунд» (31.05.2020)

Воскресная программа 29-го тура чемпионата Германии завершится в Падерборне, где местный одноимённый клуб сразится с дортмундской «Боруссией». Соперники за шесть матчей до завершения сезона находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи.

«Падерборн» — «Боруссия Д». Прогноз: Санчо и Азар разберутся с аутсайдером без Холанда До игры с «Баварией» дортмундцы забили шесть мячей и ни разу не пропустили.

Дортмундцы во вторник окончательно расстались с мечтами о борьбе за титул, проиграв в родных стенах «Баварии» (0:1). Игра вроде бы казалась ничейной, моменты у хозяев имелись. Но не покидало ощущение, что мюнхенцы действуют с запасом и не сомневаются в итоговом успехе. Элегантный гол Киммиха закрыл вопрос.

Красные уже успели разнести в 29-м туре «Фортуну» (5:0) и теперь оторвались на 10 очков. У «шмелей», конечно, имеется игра в запасе, но даже Матс Хуммельс после поражения от действующего чемпиона признал, что гонка закончена. Задача тут может быть только одна — сохранить второе место.

Пока в 29-м туре из претендентов на зону Лиги чемпионов сыграл только «Байер». Леверкузенцы занимают третье место, отставая от дортмундцев на один балл. «РБ Лейпциг» находится в двух пунктах, а «Боруссия» из Мёнхенгладбаха — в четырёх. Очень плотно, вся борьба впереди.

«Гамбург» — «Веен». Прогноз: берём коэффициент 2.60 в матче второй Бундеслиги «Динозавры» опустились на третье место в турнирной таблице и постараются обойти «Штутгарт».

«Падерборн» тем временем изо всех сил пытается уйти с последнего места. Вроде бы команда приободрилась и не проиграла после возобновления первенства ни разу, да и только и побед не одерживала. Три встречи — три ничейных результата. С «Фортуной» (0:0) и «Хоффенхаймом» (1:1) зацепить очки откровенно повезло, по-настоящему равной оказалась только битва с «Аугсбургом» (0:0).

Положение максимально близко к безнадёжному: даже до зоны стыковых матчей восемь очков, а до спасительной 15-й строчки вообще девять. Пусть и при игре в запасе. Да и календарь более чем жуткий: дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг», а ещё через пару туров — «Боруссия» из Мёнхенгладбаха.

Вариант у подопечных Штефана Баумгарта только один — любой ценой обыгрывать кого-то из двух грандов. Верится в это с огромным трудом. У «шмелей» не будет Эрлинга Холанда и Махмуда Дауда (травмы), но разница в исполнительском мастерстве всё равно кажется гигантской.

«Богемианс» — «Динамо». Прогноз: Дробны и Новак не спасут гостей от проблем в Праге Клуб из Ческе Будеёвице потерпел три поражения подряд и рискует пролететь мимо топ-6.

Следующий матч дортмундцы проведут только 6 июня, беречь силы и предоставлять отдых лидерам им незачем. Всё это обещает хозяевам долгие 90 минут. Тем более что в первом круге они сумели отобрать очки у фаворита на выезде. К перерыву вели со счётом 3:0, но во втором тайме пропустили трижды.

Скорее всего, «Боруссия» агрессивно проведёт дебют в расчёте на быстрый мяч, чтобы сразу получить преимущество и почувствовать себя хозяином ситуации. «Гол в первые 15 минут» идёт в букмекерских конторах за прекрасный коэффициент 2.80. Проверим.

Также возьмём гол Торгана Азара за 2.20. Холанда точно не будет, Марко Ройс испытывает мышечные проблемы, а Джейдон Санчо только набирает форму. «Падерборн» — замечательный вариант для улучшения статистических показателей, шанс отличиться у бельгийца непременно появится.

Прогноз и ставки на матч «Падерборн» — «Боруссия Д»

Худший клуб чемпионата Германии принимает главного претендента на второе место. «Падерборн» — прекрасный кандидат на роль жертвы, которая позволит фавориту выйти на победный путь после поражения от «Баварии» и вернуть уверенность в себе. Ждём от «шмелей» агрессивного дебюта, при котором первый гол не заставит себя ждать.

Ставка №1: гол в первые 15 минут за 2.80.

Ставка №2: Торган Азар забьёт за 2.20.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.