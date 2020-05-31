БАТЭ — «Ислочь»: прогноз и ставка на матч 11-го тура чемпионата Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Беларуси БАТЭ — «Ислочь».
Ставка: «Ислочь» забьёт за 1.82.
«Приходится говорить не только о разнице в классе исполнителей команд, но и о провальной серии гостевых игр «волков». Дело в том, что серо-синие провели в Высшей лиге Беларуси три выездных матча и не набрали ни одного очка, пропустив при этом восемь мячей.
На таком фоне можно подумать над «ИТБ1 2 мяча» за сносный коэффициент 1.80. Борисовчане за последние пять матчей забили 16 голов, что в среднем за игру составляет больше трёх штук. Да и вообще команда выглядит весьма неплохо. Вместе с тем стоит взглянуть и на историю личных встреч соперников.
Любопытно, что борисовчане не могут обыграть «Ислочь» уже шесть матчей кряду, имея при этом три поражения. Примечательно также, что только в одном из этих матчей «волки» не забивали, а в последнем и вовсе отгрузили четыре штуки. При таких раскладах есть смысл рассмотреть гол серо-синих за коэффициент 1.82».
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- 31 мая 2020
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