«Падерборн» — «Боруссия» Д: аналитики оценили шансы хозяев отнять очки у дортмундцев

«Падерборн» принимает «Боруссию Д» в матче 29-го тура чемпионата Германии, букмекеры дали прогноз. Начало — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 9.90. Поставить на ничью можно за 6.05. Если «Падерборн» наберёт очки, сыграет коэффициент 3.65 (27% вероятности).



Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги «Падерборн» — «Боруссия Дортмунд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04.

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