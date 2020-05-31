«Рух» — «Динамо»: прогноз Александра Неценко на брестское дерби в чемпионате Беларуси

Комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Рух» — «Динамо-Брест».



Ставка: «Динамо» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.22.



«Главный вопрос – сыграют ли по условиям аренды за «Рух» игроки брестского «Динамо». В Сети так и не удалось получить ответа. Если аренда не позволяет им выйти на поле против своей команды, то потери хозяев будут ощутимыми: Васильев, Седько и Богомольский вышли в стартовом составе в прошлом туре со «Слуцком» (1:1), а Никифоренко появился на поле после выхода на замену. В такой ситуации «Рух» теряет солидный выбор креативных игроков и глубину состава.



Впрочем, лидеры обороны в команде Александра Седнева по-прежнему в строю. А ведь она и есть конек «Руха» — в атаке можно выпустить перспективного сенегальца Диалло. Хозяева не проигрывают уже 7 матчей кряду (+2=5), и, за одним исключением, тотал в их матчах не пробивался больше 2,5 мячей в течение всего сезона. Но брестчанам пора набирать очки.



Думаю, у «Динамо» будут кадры для этого, поскольку «Рух» все же не обладает такой силой, как БАТЭ, которому брестчане дважды уступили. Был еще проигрыш в матче с «Энергетиком», но тогда Сергея Ковальчука погубила ротация состава. Сейчас ее не будет. С финала Кубка прошло достаточно времени, чтобы «Динамо» восстановилось. Остановлюсь на варианте «гости не проиграют, а тотал не превысит 2,5 мяча».



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