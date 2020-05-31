«Рух» — «Динамо»: прогноз Александра Неценко на брестское дерби в чемпионате Беларуси

Комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Рух» — «Динамо-Брест».
Ставка: «Динамо» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.22.
«Главный вопрос – сыграют ли по условиям аренды за «Рух» игроки брестского «Динамо». В Сети так и не удалось получить ответа. Если аренда не позволяет им выйти на поле против своей команды, то потери хозяев будут ощутимыми: Васильев, Седько и Богомольский вышли в стартовом составе в прошлом туре со «Слуцком» (1:1), а Никифоренко появился на поле после выхода на замену. В такой ситуации «Рух» теряет солидный выбор креативных игроков и глубину состава.
Впрочем, лидеры обороны в команде Александра Седнева по-прежнему в строю. А ведь она и есть конек «Руха» — в атаке можно выпустить перспективного сенегальца Диалло. Хозяева не проигрывают уже 7 матчей кряду (+2=5), и, за одним исключением, тотал в их матчах не пробивался больше 2,5 мячей в течение всего сезона. Но брестчанам пора набирать очки.
Думаю, у «Динамо» будут кадры для этого, поскольку «Рух» все же не обладает такой силой, как БАТЭ, которому брестчане дважды уступили. Был еще проигрыш в матче с «Энергетиком», но тогда Сергея Ковальчука погубила ротация состава. Сейчас ее не будет. С финала Кубка прошло достаточно времени, чтобы «Динамо» восстановилось. Остановлюсь на варианте «гости не проиграют, а тотал не превысит 2,5 мяча».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 31 мая 2020
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
- 30 мая 2020
-
23:00
-
22:00
-
19:00