«Рух» — «Динамо-Брест». Прогноз: Милевский, Кисляк и Кривец провалят дерби

«Рух» не проигрывает семь матчей кряду, пропустив за это время всего четыре мяча.

«Рух» примет «Динамо-Брест» в матче 11-го тура чемпионата Беларуси 31 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.60.

Букмекерские коэффициенты на матч «Рух» — «Динамо-Брест»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси «Рух» — «Динамо-Брест» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.

Анализ и прогноз матча «Рух» — «Динамо-Брест» (31.05.2020)

Брестский «Рух» не проигрывает уже семь матчей кряду. Такая почтительная серия в чемпионате Беларуси есть разве что у лидера Высшей лиги и новоиспечённого обладателя Кубка страны — грозного БАТЭ. Для дебютанта результат более чем отличный.

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Единственный минус — небольшое количество побед. В 10 турах брестчане только трижды оказывались сильнее кого-то. В сумме было набрано 14 баллов — это седьмая строчка. Зато отбирать очки у тех, кто на порядок сильнее, они умеют.



Далеко ходить за примером не нужно: в прошлом туре «Рух» скатал гостевую ничью с неуступчивым «Слуцком» (1:1). Не лишним будет вспомнить и матчи с жодинским «Торпедо» (0:0) и минским «Динамо» (1:0). Пробить оборону брестчан трудно даже лидерам белорусского футбола.



А вот дела у соседей из брестского «Динамо» идут куда хуже. В чемпионате Беларуси после 10 туров команда идёт на 10-м месте, заработав всего 13 очков. Для действующего чемпиона подобный результат может быть эквивалентен только провалу.

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Накануне «южане» встречались с БАТЭ в финале Кубка Беларуси. Основное время не смогло определить сильнейшего и соперникам потребовались дополнительные таймы. Было отдано много сил с обеих сторон, однако при последнем штурме «бресты» не сумели выстоять и пропустили гол уже на 120-й минуте. Разумеется, отыграться уже не успели.



Теперь «Динамо» предстоит дерби с «Рухом» в Бресте, и тут, разумеется, надо бы сказать о беспроигрышной серии номинальных хозяев. Дело в том, что за 10 матчей они имеют только два поражения: одно от грозного БАТЭ (0:1), а другое — от резвого «Энергетика» (0:1). Да и то нужно отметить, что по игре в обеих случаях справедливее смотрелся бы ничейных счёт.



Дебютант Высшей лиги Беларуси показывает себя очень достойно и на данный момент способен доказать, что давно уже не является фарм-клубом брестского «Динамо». И на фоне неубедительной игры действующего чемпиона можно подумать над ставкой «Рух» не проиграет. На неё букмекеры дают крепкий коэффициент 2.04.

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Вариант попроще — классический ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.79. У «Руха» одна из самых сбалансированных обороне в белорусском чемпионате: он пропустил всего шесть мячей в 10 играх. А у «Динамо», напротив, хромает атака. Лишь 13 забитых голов за то же время — результат средний. Поэтому не видим поводов мудрить.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Беларуси «Рух» — «Динамо-Брест»

Новичок Высшей лиги Беларуси «Рух» выступает более чем достойно. Имея только два поражения (да и те на тоненького), он растянул беспроигрышную серию уже на семь игр. На фоне неубедительного выступления соседей из «Динамо» мы бы подумали над классическим 1Х. Также стоит рассмотреть ставку ТМ 2.5 мяча: у «Руха» вторая по силе защита в лиге, а нападение «брестов» оставляет желать лучшего.



Ставка 1: «Рух» не проиграет за коэффициент 2.04.



Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.79.