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«Минск» — «Слуцк»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Беларуси

«Минск» — «Слуцк»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Минск» — «Слуцк».

Ставка: минимум 3 гола в матче за 2.02.

«Слуцк» – всегда «верх», тем более в этом матче встречаются две атакующие команды. Поэтому я рассмотрю тотал больше по голам. В играх «Слуцка» очень редко нет голов, обычно должен быть тотал больше. В прошлом туре «Слуцк» против «Руха» не пробил тотал, но это один из немногих матчей в сезоне, когда команды не забили на двоих хотя бы три гола, а с матча с «Минском» должна начаться новая серия.

Смотрел предыдущие игры обеих команд. Они играли грубо и много фолили, поэтому полагаю, что и сейчас будет довольно-таки грубый матч. Учитывая, что «Минск» выходит после некоторого перерыва, исход матча непросто предсказать, но голы будут», — сказал Радимов.

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В 12 из 14 игр между собой случчане и минчане не смогли пробить верх.
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