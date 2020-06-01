«Минск» — «Слуцк»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Беларуси

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Минск» — «Слуцк».



Ставка: минимум 3 гола в матче за 2.02.



«Слуцк» – всегда «верх», тем более в этом матче встречаются две атакующие команды. Поэтому я рассмотрю тотал больше по голам. В играх «Слуцка» очень редко нет голов, обычно должен быть тотал больше. В прошлом туре «Слуцк» против «Руха» не пробил тотал, но это один из немногих матчей в сезоне, когда команды не забили на двоих хотя бы три гола, а с матча с «Минском» должна начаться новая серия.



Смотрел предыдущие игры обеих команд. Они играли грубо и много фолили, поэтому полагаю, что и сейчас будет довольно-таки грубый матч. Учитывая, что «Минск» выходит после некоторого перерыва, исход матча непросто предсказать, но голы будут», — сказал Радимов.



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