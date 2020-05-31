«Минск» — «Слуцк». Прогноз: унылый футбол в столице Беларуси после выхода с карантина

1 июня «Минск» примет «Слуцк» в матче 11-го тура чемпионата Беларуси. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.85. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.45.
Букмекерские коэффициенты на матч «Минск» — «Слуцк»
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Беларуси «Минск» — «Слуцк» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.
Анализ и прогноз матча «Минск» — «Слуцк» (01.06.2020)
«Минск» выпал из футбольной жизни Беларуси на два тура. Связано это с тем, что у одного из игроков команды были подозрения на коронавирус. Проведение специальных тестов заняло некоторое время, а потому футболисты остались без должной игровой практики, что тоже надо учесть при выборе ставки.
Сейчас у «горожан» 10 очков за восемь сыгранных поединков и прискорбное 14-е место в турнирной таблице, соответствующее зоне стыковых матчей. Однако были перенесены поединки не с самыми первыми командами Высшей лиги «Неманом» и «Смолевичами».
А потому шансы исправить положение есть, и весьма неплохие. Плотность турнирной таблицы такова, что один удачный отрезок отдалит минчан зоны вылета. Вопрос только в кондициях команд после карантина. Даже тренироваться накануне приходилось в усечённом составе.
«Слуцк» после продолжительного лидерства натолкнулся на препятствия в лице мощного БАТЭ и резвого «Энергетика», выпав за пределы топ-3 чемпионата Беларуси. За 10 туров он сумел набрать 17 очков и сейчас занимает пятую строчку. До тройки лидеров не хватает четырёх пунктов, и для того, чтобы не упускать конкурентов далеко, необходимо набирать очки.
В предыдущем туре случчане принимали брестский «Рух» и скатали боевую ничью (1:1). Команды обменивались атаками, однако первого гола пришлось ждать аж до 80-й минуты Сделать это решились бело-синие, но через шесть минут брестчане заработали и реализовали пенальти.
Теперь «Слуцку» предстоит выезд в Минск к местному одноимённому клубу, в последнее время между соперниками наблюдаются качели. В семи последних встречах три победы на счету минчан и три победы за случчанами. А ещё один поединок завершился вничью — 1:1. Любопытно тут то, что в остальных шести случаях забивал кто-то один.
Футболисты «Минска» долго сидели на карантине и не имели должной практики, поэтому им будет тяжеловато слёту вкатиться в темп. А в таком случае можно было бы подумать над вариантом «обе забьют — нет» за крепкий коэффициент 2.09.
Альтернативный вариант — тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.93. За 14 игр между командами в Высшей лиге Беларуси лишь только два раза был пробит верх. Статистика показательная.
Прогноз и ставки на матч «Минск» — «Слуцк»
«Минск» оставался долгое время без игровой практики, а «Слуцк» в последнее время сбавил обороты. А потому мы бы не стали ожидать результативного матча. Статистика личных встреч на нашей стороне: за 14 игр между соперниками в Высшей лиге Беларуси только два раза был пробит верх.
Ставка 1: обе забьют — нет за коэффициент 2.09.
Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.93.
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