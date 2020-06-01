«Кёльн» — «РБ Лейпциг»: прогноз Виктора Гусева на матч 29-го тура Бундеслиги

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги «Кёльн» — «РБ Лейпциг».



Ставка: обе забьют за 1.56.



«Перед соперниками по грядущему очному противостоянию стоят совсем разные задачи. “Кёльн” занимает 11-ю строчку и вполне доволен местом в середине турнирной таблицы. Этот коллектив действует в очень весёлом и открытом стиле. Об этом свидетельствуют и его последние результаты. Две ничьи с “Майнцем” и “Фортуной” со счётом 2:2 и очень богатый на события поединок с “Хоффенхаймом”, в котором “Кёльн” проиграл — 1:3.



“Лейпциг” уже перерос статус середняка. Эту команду уже нужно относить к грандам немецкой Бундеслиги. К том же “Лейпциг” классно показал себя в Лиге чемпионов, если вы ещё помните, что было в этом турнире. Пока “быки” часто теряют очки, пусть и почти не проигрывают, но битва за второе место для них продолжается. Кстати, “Лейпциг” не знает поражений в чемпионате на протяжении девяти матчей подряд. Однако среди них были четыре ничейных исхода.



Мне кажется, что “Лейпциг” на правах фаворита противостояния обязан идти вперёд и забивать. Однако это оставит сопернику шанс на контратаки, а “Кёльн” уже доказал, что довольно состоятелен в нападении. Исходя из этого, предлагаю обратить внимание на вариант «обе команды забьют», — сказал Гусев.



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«Кёльн» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставка на статистику в матче чемпионата Германии Берём две ставки с коэффициентами 3.64 и 2.75 на матч Бундеслиги.