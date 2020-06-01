«Кёльн» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставка на статистику в матче чемпионата Германии

Берём две ставки с коэффициентами 3.64 и 2.75 на матч Бундеслиги.

1 июня «Кёльн» примет «РБ Лейпциг» в матче 29-го тура чемпионата Германии. Начало игры — в 21:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «Кёльн» — «РБ Лейпциг»

Букмекеры уверены, что матч немецкого чемпионата «Кёльн» — «Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — 2.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07.

Анализ и прогноз матча «Кёльн» — «РБ Лейпциг» (01.06.2020)

Программа 29-го тура чемпионата Германии завершится в понедельник в Кёльне, где местный одноимённый клуб постарается выстоять под напором «РБ Лейпциг». Соперники за шесть матчей до завершения сезона находятся в противоположных частях турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи.

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«Быки» продолжают сражаться за зону Лиги чемпионов. Все конкуренты в 29-м туре уже отметились, спустив подопечных Юлиана Нагельсмана на пятую строчку. 55 очков в 28 поединках — это на один пункт меньше, чем у «Байера» и «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. «Боруссия Д» набрала 60 баллов и идёт второй, у «Баварии» 67.

Ситуация рабочая, но цена ошибки велика. Винить тут РБЛ может только себя — с конца января он повадился допускать осечки на внутренней арене, пауза из-за пандемии коронавируса ничего не изменила. Команда всё так же чередует разгромные победы с ничьими против уступающих в классе соперников.

«РБ Лейпциг» умудрился после возобновления сезона сгонять две ничьих на своём поле — с «Фрайбургом» (1:1) и «Гертой» (2:2). Между ними затесалось уничтожение «Майнца» на выезде (5:0). Как видно, никакой стабильностью тут и не пахнет, что изрядно нервирует главного тренера.

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Нагельсман после ничьей с «Гертой» жаловался на календарь и отметил, что его подопечные в дебюте защищались как команда школьников. А во втором тайме помешало удаление Марцеля Хальстенберга — защитник схватил вторую жёлтую карточку, оставив партнёров в меньшинстве на полчаса.

В общем, после такого гости наверняка будут необычайно злы. Благо что ближайший соперник тоже слабо выступает после рестарта первенства. «Кёльн» набрал всего два очка в трёх встречах, хотя уровень оппозиции был весьма средненький: «Майнц» (2:2), «Фортуна» (2:2) и «Хоффенхайм» (1:3).

В результате погоня за Лигой Европы фактически завершена. Сейчас «козлы» отстают от зоны еврокубков на восемь очков, пусть и при игре в запасе. По сути шансы останутся только в случае победы над «РБ Лейпциг». Теперь предстоит смотреть вниз — зоны стыков находится даже ближе, в семи баллах.

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В пяти предыдущих очных поединках голы неизменно забивались в обе стороны. Для «Кёльна» подобная ситуация более чем привычна: это один из двух коллективов немецкой Бундеслиги, который успел забить и пропустить как минимум 44 раза. Ставка «обе забьют» проходила в пяти предыдущих матчах «козлов».

И вот что мы имеем. РБЛ невероятно зол после двух обиднейших осечек на своём поле и будет выпрыгивать из штанов, чтобы вернуться в топ-3. А «Кёльн» мало того что необычайно результативен, так ещё и, грубо говоря, просто доигрывает сезон. А значит, может действовать в своё удовольствие.

Пожалуй, в таких условиях проблем с голами не возникнет. Вопрос только в их количестве и времени. Если обычный верх (скажем, тотал больше 3 гола за 1.70) кажется вам слишком скучным вариантом, можно проверить «тотал больше 1.5 мяча в каждом тайме» за отличный коэффициент 3.64.

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Также стоит рассмотреть гол в первые 15 минут за 2.75. «Козлы» часто пропускают в дебютах — восемь мячей. «Быки» на этом отрезке успели отличиться девять раз, а две ничьи на своём поле только добавят настроя. Кроме того, в трёх из пяти предыдущих очных встреч эта ставка проходила. Как ни крути, коэффициент 2.75 выглядит завышенным.

Прогноз и ставки на матч «Кёльн» — «РБ Лейпциг»

РБЛ умудрился после рестарта сезона дважды потерять очки на своём поле с середняками и теперь будет очень зол. А «Кёльн» застрял в середине таблицы и фактически доигрывает сезон, да и в целом более чем результативен. На таком фоне проблем с голами точно не возникнет. Благо что во всех пяти предыдущих очных встречах забивали обе команды.

Ставка №1: гол в первые 15 минут за 2.75.

Ставка №2: тотал больше 1.5 мяча в каждом тайме за 3.64.

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