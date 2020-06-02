Букмекеры: Ибрагимович не станет состригать длинные волосы до сентября

Карьера 38-летнего нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича под угрозой. Швед получил травму на тренировке. В середине недели он должен вернуться в Италию для окончательного определения серьёзности повреждения.



Букмекеры принимают ставки на то, сострижёт ли Златан свою шевелюру до 1 сентября 2020 года. На фарт или просто от неудобства — не важно. Поставить на то, что форвард расстанется со своими длинными волосами, можно с коэффициентом 8.00. Это примерно 10% вероятности. Сделать ставку на то, что Ибра оставит причёску, предлагается за 1.05 (90%).



В сезоне-2019/2020 Серии А Ибрагимович сыграл в 8 матчах, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.



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