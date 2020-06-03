«Вердер» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Вердер» — «Айнтрахт» в 24-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.92.
«Матч был перенесён, сейчас он вынесен на среду. Очень важная игра, очень интересная. «Вердер» находится в группе вылета. И домашние матчи в Бремене таят особенную ценность для «Вердера». Понятно, что ни о каких зрителях речи не идёт. Преимущество только в том, что бременцам не нужно никуда ездить. Но команда в трёх последних играх не пропускала. Это уже какая-то небывалая серия для «Вердера» в его нынешнем виде. Но думаю, она наверняка прервётся сейчас.
Здесь скорее надо исходить из ставки не на результат, а на забитые мячи. «Айнтрахт» очень неровно играет после перерыва. Но в играх с его участием забивают много. У него самого атака неплохая. А вот защита сумбурная.
Короче говоря, мой вариант на этот матч — «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» за 1,92. Мне кажется, что буквально всё кричит о том, что нужно делать такую ставку», — сказал Андронов.
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