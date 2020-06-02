«Вердер» — «Айнтрахт». Прогноз: Бас Дост, Андре Силва и Роде настрадаются в Бремене

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«Вердер» — «Айнтрахт», 3 июня 2020, прогноз и ставки на матч чемпионата Германии

«Вердер» — «Айнтрахт». Прогноз на матч Бундеслиги
Алексей Анисимов
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В семи из восьми предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны.
Ставки / Прогнозы 0

«Вердер» примет «Айнтрахт» в матче перенесенного 24-го тура чемпионата Германии 3 июня, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:30 мск. Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.85. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.70.

Букмекерские коэффициенты на матч Бундеслиги «Вердер» — «Айнтрахт»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Вердер» — «Айнтрахт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27.

Анализ и прогноз матча «Вердер» — «Айнтрахт» (03.06.2020)

Германия - Бундеслига. 24-й тур
03 июня 2020, среда. 21:30 МСК
Вердер
Бремен
Не начался
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне

«Вердер» продолжает стремительно набирать очки после рестарта немецкой Бундеслиги. Пауза явно помогла аутсайдеру перезагрузиться: за четыре игры он сумел набрать семь баллов. Удачная серия приблизила бременцев к зоне стыков на расстояние двух пунктов. Победа в предстоящем поединке позволит им обойти «Фортуну» и занять 16-е место.

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В предыдущем туре зелёно-белые гостили у «Шальке» и победили с минимальным счётом. Единственный гол на 32-й минуте забил Леонардо Биттенкорт после грубой ошибки защитника Тодибо. После перерыва хозяева пытались исправить положение, но отыграться так и не смогли.

«Айнтрахт» в последней игре наконец прервал свою шестиматчевую серию без побед, обыграв на выезде крепкий «Вольфсбург» (2:1). Гости в первом тайме заработали и реализовали пенальти, уйдя на перерыв с форой в один мяч.

Во втором тайме хозяева усилили давление и сравняли счёт. Однако вышедший на замену Бас Дост после одного из забросов в штрафную скинул мяч Даити Камаде, и тот сумел вернуть гостям преимущество. Во второй раз они его уже не упустили.

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Эта победа отдалила «орлов» от дна турнирной таблицы. Сейчас у них 32 очка и 12-е место в чемпионате Германии. До шестого еврокубкового места не хватает ровно 10 пунктов, зато отрыв от зоны стыковых матчей составляет пять баллов.

Теперь «Айнтрахту» предстоит выезд в Бремен к местному «Вердеру». Букмекеры справедливо не могут выделить фаворита. Для бременцев этот матч важен с точки зрения борьбы за выживание в немецкой Бундеслиге, но неубедительная домашняя серия играет против них. Однако и «орлы» в свою очередь являются худшими в Бундеслиге по набранным очкам на выезде.

И тут, на наш взгляд, стоит взглянуть на статистику личных встреч между соперниками. Любопытно, что в семи из восьми крайних поединков непременно забивали и те, и другие. Только такой вариант представлен в букмекерских конторах со скромным коэффициентом 1.61, который, конечно, тоже можно рассмотреть.

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Но мы бы проверили комбинированную ставку 1Х + обе забьют за коэффициент 2.32. «Вердер» набрал неплохую форму, да и с мотивацией проблем возникнуть не должно. А потому, на наш взгляд, аутсайдер способен зацепиться за очки.

Прогноз и ставки на матч «Вердер» — «Айнтрахт»

«Вердеру» необходимо набирать очки в предстоящей игре, поскольку от неё во многом зависят шансы на выживание. Бременцы набрали хорошую форму, с мотивацией проблем возникнуть не должно. Встречи с «Айнтрахтом», как правило, получаются боевыми, с обилием голов в обе стороны. В семи и восьми крайних поединков непременно забивали и те, и другие.

Ставка: «Вердер» не проиграет + обе забьют за коэффициент 2.32.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Swen Pfoertner/Getty Images

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