«Баник» — «Виктория Пльзень»: прогноз и ставка на матч чемпионата Чехии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Чехии «Баник» — «Виктория Пльзень».

Ставка: победа «Виктории» за 1.73.

«После паузы «Баник» скатал два матча и ни разу не проиграл. Но тут надо сказать, что гордиться абсолютно нечем. Первая встреча состоялась с худшим клубом чешской Высшей лиги «Пршибрамом» и завершилась нулевой ничьей. А в прошлом туре команда из Остравы не смогла ничего поделать с «Фаставом» (1:1) — третьим клубом с конца турнирной таблицы.



«Виктория Пльзень» — единственная команда чемпионата Чехии, которая хоть как-то выдерживает бешеный темп пражской «Славии». Она расположилась на второй позиции в восьми баллах от лидера. Отрыв же от ближайшего преследователя «Яблонца» составляет аж 13 пунктов, а потому ниже своего места команда уже не опустится.



Красно-синие не теряют очков уже шесть матчей кряду — самая мощная серия среди всех участников первенства. После паузы «Виктория» также выиграла оба матча, хотя соперники были не из робкого десятка. Сперва уверенно в гостях разобралась с пражской «Спартой» (2:1), а затем на своём поле камня на камне не оставила от «Млада-Болеслава» (7:1).



Штука в том, что «Баник» не может обыграть «Викторию» в Высшей лиге Чехии практически 11 лет. Последняя победа клуба датирована аж августом 2009 года. С тех пор соперники успели встретиться 19 раз, в 14 случаях сильнее оказывался старый знакомый московского ЦСКА.



Не видим поводов мудрить — лобовая победа «Виктории» представлена в линии букмекеров с вполне играбельным коэффициентом 1.73».