«Баник» — «Виктория Пльзень». Прогноз: старый знакомый ЦСКА продолжит победную серию

«Баник Острава» примет «Викторию Пльзень» в матче 27-го тура чемпионата Чехии 3 июня, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.70.



Букмекерские коэффициенты на матч «Баник» — «Виктория Пльзень»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Чехии «Баник» — «Виктория Пльзень» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.

Анализ и прогноз матча «Баник» — «Виктория Пльзень» (03.06.2020)

Чемпионат Чехии вернулся после вынужденного перерыва, связанного с коронавирусом. Пауза составила 2,5 месяца, а потому участникам придётся выходить на поле через двое-трое суток. Все игры до окончания первенства решено проводить без болельщиков на трибунах.

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«Баник Острава», как и его ближайший соперник «Виктория Пльзень», находится в верхней части турнирной таблицы и сохраняет шансы остаться в топ-6. За четыре тура до конца первенства у команды 40 баллов и пятое место. Отрыв от шестой и седьмой позиций составляет ровно два пункта, а потому цена ошибки запредельна.



После паузы «Баник» скатал два матча и ни разу не проиграл. Но тут надо сказать, что гордиться абсолютно нечем. Первая встреча состоялась с худшим клубом чешской Высшей лиги «Пршибрамом» и завершилась нулевой ничьей. А в прошлом туре команда из Остравы не смогла ничего поделать с «Фаставом» (1:1) — третьим клубом с конца турнирной таблицы.



«Виктория Пльзень» — единственная команда чемпионата Чехии, кто хоть как-то выдерживает бешеный темп пражской «Славии». Она расположилась на второй позиции в восьми баллах от лидера. Отрыв же от ближайшего преследователя «Яблонца» составляет аж 13 пунктов, а потому ниже своего места команда уже не опустится.

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Красно-синие не теряют очки уже шесть матчей кряду — самая мощная серия среди всех участников первенства. После паузы «Виктория» также выиграла оба матча, хотя соперники были не из робкого десятка. Сперва уверенно в гостях разобралась с пражской «Спартой» (2:1), а затем на своём поле камня на камне не оставила от «Млады-Болеслав» (7:1).



Теперь пльзенской «Виктории» предстоит выезд в Остраву к местному «Банику». И здесь всё на стороне гостей: от превосходной формы до статистики личных встреч, которая выглядит особенно внушительно.



Штука в том, что «Баник» не может обыграть «Викторию» в Высшей лиге Чехии практически 11 лет. Последняя победа клуба датирована аж августом 2009 года. С тех пор соперники успели встретиться 19 раз, в 14 случаях сильнее оказывался старый знакомый московского ЦСКА.

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Не видим поводов мудрить — лобовая победа «Виктории» представлена в линии букмекеров с вполне играбельным коэффициентом 1.73. При желании его можно поднять комбинированной ставкой П2 + тотал больше 2.5 мяча. Такой вариант доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.52.

«Виктория Пльзень» в среднем за игру забивает чуть больше двух мячей, а «Баник Острава» — примерно 1,5 мяча. Да и поединки между соперниками, как правило, получаются результативными.

Прогноз и ставки на матч «Баник» — «Виктория Пльзень»

«Виктория Пльзень» справедливо выйдет на предстоящий поединок фаворитом. Красно-синие находится в отличной форме, а их ближайший соперник возобновил чемпионат Чехии неважно. Статистика личных встреч также за «Викторкой»: она не проигрывает «Банику» практически 11 лет.



Ставка: победа «Виктории Пльзень» за коэффициент 1.73.