Букмекеры: у Месси нет конкурентов в споре бомбардиров Примеры

11 июня матчем «Севилья» — «Бетис» возобновится чемпионат Испании. Букмекеры предложили коэффициенты на лучшего бомбардира первенства по итогам сезона.
После 27 туров лидер гонки бомбардиров – нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Он забил 19 голов, это на 5 больше, чем у ближайшего преследователя – игрока «Реала» Карима Бензема. Букмекеры не сомневаются, что аргентинец станет лучшим снайпером турнира. Коэффициент на такое развитие событий мизерный – 1.03.
Поставить на победу Бензема можно за 15.00. Шансы остальных игроков микроскопические. На Рохера Марти из «Леванте» (11 голов) предлагается коэффициент 120.00, на нападающего «Вильярреала» Херарда Морено (11 голов) – 145.00. За 190.00 можно поставить на игрока «Бетиса» Лорена Морона (10 мячей).
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