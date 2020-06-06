«Байер» — «Бавария»: прогноз Константина Генича на матч немецкой Бундеслиги

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Байер» — «Бавария».



Ставка: победа «Байера» с форой (+1.5) за 1.80.



«Бавария» — без пяти минут чемпион, играет просто восхитительно. Я комментировал последнюю встречу «Баварии» с «Фортуной»: она просто измывалась над соперником, забив пять мячей. Если бы хотели, забили больше, причем мячи были на любой вкус, «Бавария» очень здорово комбинировала. Команда в хорошей форме.



Ханс-Дитер Флик устанавливает рекорд за рекордом, даже лучше стартовал, чем в своё время Пеп Гвардиола. Но леверкузенский «Байер» — соперник непростой. Например, в первом круге при Флике «Бавария» проиграла дома — 1:2.



После рестарта чемпионата у «Байера» был только один домашний матч, да и тот провальный – проиграли «Вольфсбургу» (1:4). Все победы были одержаны на выезде. Понятно, что «Бавария» — фаворит, котируется у букмекеров с коэффициентом 1,40. Но не уверен, что она спокойненько размажет, как масло по кусочку хлеба, этот «Байер» на его поле. В последних двух матчах «Байер» обыграл «Баварию», но мюнхенцы обыгрывают всех с разницей минимум в два мяча. Мне кажется, «Баварии» придётся напрячься, как с дортмундской «Боруссией», где она выиграла в один мяч. Думаю, «Байер» если и проиграет, то не больше чем в один мяч. Мой прогноз на эту встречу – победа «Байера» с форой +1,5 за коэффициент 1,80».



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