«РБ Лейпциг» — «Падерборн»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч чемпионата Германии

Комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «РБ Лейпциг» — «Падерборн».



Ставка: гол Патрика Шика за 1.91.



«Вы знаете, скучновато ставить на тоталы, форы и всё прочее, что связано с деятельностью прессинг-машины «Лейпцига». Давненько я не занимался своим любимым делом — ставками на голы отдельных футболистов.



Ставка на гол Вернера — это, наверное, моветон. Только если на два или три. Он гонится за Левандовским в гонке бомбардиров. Вернер, кстати раздаёт и много голевых передач. А напарник у него в атаке — Патрик Шик, который наконец-то очнулся и раззабивался — два гола подряд в двух последних матчах.



В игре с «Кёльном» Шик был активен и имел несколько моментов. Команда здорово на него подаёт, в частности с левого фланга Анхелиньо это здорово делает. Он уже забил больше, чем за два предыдущих сезона в сумме в «Роме». Ему доверяют в «Лейпциге». Он забивает каждые 117 минут. Ну и плюс Нкунку — прекрасный диспетчер, Забитцер, Вернер. Все они играют в комбинационный футбол и с Шиком делятся. Это важно.



Я верю в магию чисел. Свой первый гол в Германии Шик забил именно в ворота «Падерборна». Ставлю на гол Шика с коэффициентом 1.91».



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