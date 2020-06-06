«Фортуна» — «Хоффенхайм»: прогноз Константина Генича на матч 30-го тура Бундеслиги

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Фортуна» — «Хоффенхайм».



Ставка: «Хоффенхайм» не проиграет и обе забьют за 1.92.



«Хоффенхайм» сейчас в неплохом состоянии. В трёх матчах подряд он не проигрывал, в двух последних победил. В предыдущем туре была сложная победа в Майнце — 1:0. Ну и сейчас предстоит играть с «Фортуной», которая находится в зоне стыковых игр.



Что отличает матчи между этими командами? В первом туре была ничья — 1:1. А за пять последних игр такой результат встречался трижды. Ну и здесь напрашивается вариант «обе забьют». Но он оценивается скромно. Можно было бы усилиться и сыграть за 1.8 «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Но, думаю, «Хоффенхайм» выглядит чуть предпочтительнее. Хотя «Фортуна» до матча с «Баварией», в котором пропустила пять, выглядела недурно. Но верю, что «Хоффенхайм» продолжит свою борьбу за попадание в еврокубки. «Вольфсбург» совсем близко — по набранным очкам команды идут вровень. К тому же «Хоффенхайм» почувствовал вкус победы, и в Дюссельдорфе он способен не проиграть.



Так что возьму вариант «Хоффенхайм» не проиграет и обе забьют». Коэффициент — 1.92».



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