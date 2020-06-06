«РБ Лейпциг» — «Падерборн»: прогноз Константина Генича на матч 30-го тура Бундеслиги

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «РБ Лейпциг» — «Падерборн».
Ставка: гол Патрика Шика за 2.03, индивидуальный тотал «Лейпцига» в 2-м тайме больше 1.5 мяча за 1.70.
«После рестарта «Лейпциг» дома никого не обыгрывает. Были ничьи с «Фрайбургом» и «Гертой». Зато на выезде всё в порядке: 5 отгрузили «Майнцу», еще 4 забили «Кёльну». Жаловался, как мы помним, на календарь Юлиан Нагельсманн. Но сейчас уже не до жалоб. Нужно сохранять место в топ-4. У «Лейпцига» для этого есть неплохие шансы, хоть «Байер» и мёнхенгладбахская «Боруссия» снизу поджимают. Правда, и Дортмунд не так далеко.
«Лейпциг», как мне кажется, умеет правильно разложить силёнки по матчу. Иногда мощно начинают и здорово проводят первый тайм. Если посмотреть на игры «Лейпцига» с «Падерборном», то в двух матчах он за первые таймы забил пять мячей. Можно было бы взять победу «Лейпцига» с форой в первом тайме или индивидуальный тотал хозяев в первые 45 минут. Но «Падерборн» играет в очень энергозатратный футбол и на концовку его не хватает, это было видно по матчу с «Боруссией».
«Лейпциг», обладающий более квалифицированным составом и длинной скамейкой, должен во втором тайме перебегать соперника. При желании он забьёт во втором минимум дважды. Мой прогноз — «индивидуальный тотал «Лейпцига» во 2-м тайме больше 1,5 мяча» за 1,7.
Ну и в последних матчах неплохо выглядит чешский нападающий Патрик Шик. Правда, у него есть проблемы с бедром, но если он сыграет, то стоит ждать от него гола. Чех забивал в четырёх домашних матчах «Лейпцига» из последних пяти. Его гол идёт за 2,03».
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