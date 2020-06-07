«Аугсбург» — «Кёльн»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Футбольный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Аугсбург» — «Кёльн».



Ставка: тотал голов больше 2.5 за 1.81.



«Откровенно непростой матч, потому что «Аугсбург» — команда крайне нестабильная: то проигрывает «Вольфсбургу», то громит «Шальке-04», то непонятная ничья с «Падерборном», затем поражение от «Герты». Команду лихорадит. Хотя новый главный тренер пытается стабилизировать игру, но явные проблемы есть в разных линиях, в том числе и во вратарской.



«Кёльн» тоже крайне нестабилен: в одном матче вёл со счётом 2:0 и в итоге сыграл вничью, в другом проигрывал — 0:2 — и тоже сыграл вничью, и ещё было поражение от «Хоффенхайма». Попытались сыграть в открытый футбол с «Лейпцигом».



Две нестабильные команды встречаются друг с другом. «Аугсбургу», конечно, победа нужнее, но перед «Кёльном» маячит призрачная перспектива побороться за место в Лиге Европы. И «Кёльн» гораздо увереннее себя чувствует после того, как ещё в первом круге произошла смена главного тренера. Плюс два поражения подряд, а до того — две ничьих подряд. Пора побеждать.



Здесь нет очевидного фаворита, и я бы не стал ставить на исход. Выбираю вариант «ТБ 2.5» с коэффициентом 1.81. Обе команды в последнее время и забивают довольно много, и пропускают не меньше. Здесь дело может закончиться даже разгромом, причём и в ту и в другую сторону».



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