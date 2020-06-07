«Славия» — «Виктория» Пльзень: прогноз и ставка на матч чемпионата Чехии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Чехии «Славия» — «Виктория» Пльзень.

Ставка: победа «Славии» за 2.15.

«И те и другие находятся в хорошей форме, очков после рестарта сезона они ещё не теряли. А потому стоит взглянуть на статистику личных встреч. И тут не всё так ровно.



Дело в том, что красно-синие не могут обыграть «лоскутных» в Праге с апреля 2014 года, то есть уже шесть с лишним лет. За это время они успели провести шесть выездных матчей с принципиальным соперником и потерпели шесть поражений с общим счётом 1:16. Цифры весьма красноречивые, а потому при желании можно проверить лобовую победу «Славии» за коэффициент 2.15.



Интересным вариантом выглядит также «тотал больше 2.5 мяча» за ровный коэффициент 2.00. Соперники показали мощную атаку, на двоих наколотив 18 мячей за три тура после рестарта сезона. Не видим предпосылок к закрытому футболу».