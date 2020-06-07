«Аугсбург» — «Кёльн»: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Аугсбург» — «Кёльн».



Ставка: индивидуальный тотал «Аугсбурга» больше 1.5 мяча за коэффициент 2.30.



«В последний раз «козлы» обыгрывали «Аугсбург» на их поле ещё во второй Бундеслиге в мае 2008 года — аж 12 лет назад. Да и в целом с победами у них дела обстоят немногим лучше: последняя домашняя победа состоялась практически девять лет назад. С тех пор соперники встретились 10 раз. В пяти случаях побеждали «фуггеры», а остальные пять заканчивались ничьей. Однако классический «1Х» доступен в букмекерских конторах со скромным коэффициентом 1.61, поэтому поищем другие варианты.



Вполне можно проверить «тотал больше 2.5 мяча» за играбельный коэффициент 1.80. «Кёльн» хоть и набрал всего два балла в четырёх матчах, зато с атакой у клуба порядок — за этот небольшой отрезок после паузы было забито семь голов.



Хотя тут надо бы ещё сказать и о неубедительной обороне «козлов». При семи забитых они имеют целых 11 пропущенных. Причём по два мяча в их ворота оформляли не самые результативные «Майнц» и «Фортуна». А на таком фоне заманчиво смотрится «ИТБ1 1.5 мяча» за коэффициент 2.30».



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«Аугсбург» — «Кёльн». Прогноз: проверяем коэффициент 2.30 в матче чемпионата Германии «Козлы» не могут выиграть в Аугсбурге уже 12 лет.