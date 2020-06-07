Аманда Нуньес — Фелисия Спенсер: результат боя UFC 250 по выигравшим ставкам букмекеров

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 250. В главном бою турнира чемпионка лиги в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес встретилась с американкой Фелисией Спенсер. Для Нуньес бой со Спенсер стал первой защитой титула в полулёгком дивизионе.
Бой завершился победой Аманды Нуньес единогласным решением.
На счету Нуньес 20 побед в смешанных единоборствах и 4 поражения. Спенсер в свою очередь потерпела 2-е поражение при 8 победах.
Букмекеры не сомневались в победе бразильянки, давая на неё коэффициент 1.15. Со ставки в 1000 рублей можно было получить 1150 рублей.
При этом аналитики не верили, что бой продлится всю дистанцию. Поставить на этот исход предлагалось за 2.80. Победа Нуньес по очкам шла с коэффициентом 3.20.
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