Аманда Нуньес — Фелисия Спенсер: результат боя UFC 250 по выигравшим ставкам букмекеров

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 250. В главном бою турнира чемпионка лиги в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес встретилась с американкой Фелисией Спенсер. Для Нуньес бой со Спенсер стал первой защитой титула в полулёгком дивизионе.



Бой завершился победой Аманды Нуньес единогласным решением.



На счету Нуньес 20 побед в смешанных единоборствах и 4 поражения. Спенсер в свою очередь потерпела 2-е поражение при 8 победах.



Букмекеры не сомневались в победе бразильянки, давая на неё коэффициент 1.15. Со ставки в 1000 рублей можно было получить 1150 рублей.

При этом аналитики не верили, что бой продлится всю дистанцию. Поставить на этот исход предлагалось за 2.80. Победа Нуньес по очкам шла с коэффициентом 3.20.

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