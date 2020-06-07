«Унион» — «Шальке-04»: прогноз Константина Генича на матч 30-го тура Бундеслиги

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Унион» — «Шальке-04».



Ставка: «Шальке» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.80.



«Удивительно, но «Шальке» наряду с «Лейпцигом» самая компромиссная команда сезона: 10 ничьих, 10 поражений. А после рестарта команда выглядит чудовищно: 4 проигрыша в четырех матчах. Дэвида Вагнера многие немецкие издания отправляют в отставку. Прочат на его место Рауля Гонсалеса, главного тренера Кастильи, второй команды мадридского «Реала». Небольшой отрезок карьеры Рауль провёл в «Шальке». Его там любят и помнят. Не исключено, что он и возглавит «Шальке». Пока же надо выправлять ситуацию.



Четыре поражения не особенно повлияли на турнирное положение «Шальке». Команда в середине таблицы. Играть предстоит с «Унионом», который после рестарта в трех матчах проиграл, а в одном была ничья с «Майнцем».



Думаю, когда дела не идут ни у одних, ни у других, тренеры постараются свести риск к минимуму. На мой взгляд, будет не самый зрелищный и результативный футбол. Но когда-то «Шальке» уже должен не проиграть. Во встрече с «Вердером» во второй половине «Шальке» откровенно не везло. Моменты создавались, но из убойных позиций игроки били куда угодно, но только не в ворота.



Мой прогноз — «Шальке» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча». Коэффициент — 1,8. Должен что-то Дэвид Вагнер придумать. Впервые после рестарта, думаю, «Шальке» не проиграет. И голов много здесь не жду».



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