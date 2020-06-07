«Вердер» — «Вольфсбург»: трансляция матча, где смотреть, по какому каналу покажут

7 июня «Вердер» примет «Вольфсбург» в матче 30-го тура чемпионата Германии, букмекеры дали прогноз. Начало матча — в 14:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.94. Поставить на ничью предлагается за 3.72.



Букмекеры не уверены, что матч Бундеслиги «Вердер» — «Вольфсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.

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