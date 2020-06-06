«Вердер» — «Вольфсбург». Прогноз: Классен и Арнольд поддержат статистический тренд

7 июня «Вердер» примет «Вольфсбург» в матче 30-го тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 14:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.94.

Букмекерские коэффициенты на матч «Вердер» — «Вольфсбург»

Букмекеры не уверены, что матч Бундеслиги «Вердер» — «Вольфсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.

Анализ и прогноз матча «Вердер» — «Вольфсбург» (07.06.2020)

До окончания чемпионата Германии осталось пять туров, но вопросов ещё предостаточно. Всё ясно разве что с чемпионом и худшей командой по итогам сезона. В остальном плотность турнирной таблицы такова, что расслабляться нельзя абсолютно никому.

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«Вердер» на днях у себя дома проводил перенесённый матч 24-го тура с «Айнтрахтом». У команды был отличный шанс выкарабкаться из зоны вылета, но она потерпела разгромное поражение со счётом 0:3. Стоит отметить, что в целом игра получилась равной, всё решили стандартные положения (гости оформили два гола после таковых).



Даже при таких раскладах бременцы всё же сохраняют неплохие шансы спастись. Отставание от «Майнца», который расположился на 15-м месте, составляет три пункта. А дистанция до «Фортуны», находящейся в зоне стыков, и того меньше — всего два пункта.



«Вольфсбургу» тоже есть, за что бороться. Сейчас клуб с 42 очками замыкает топ-6 и рассчитывает попасть в Лигу Европы. Но конкуренция весьма внушительная: тут и «Хоффенхайма» столько же баллов, и у «Фрайбурга» всего на один меньше, и даже разогнавшаяся «Герта» с 38 очками не прочь претендовать на еврокубки. А потому действовать придётся осторожно.

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В прошлом туре «волки» у себя дома потерпели второе поражение за четыре игры после паузы. Причём в соперниках был не самый крепкий «Айнтрахт» (1:2). Хозяева пропустили с пенальти в первом тайме, но сумели отыграться после перерыва. Однако на 85-й минуте гости снова вышли вперёд и в итоге победили.



Теперь «Вольфсбургу» предстоит выезд в Бремен к местному «Вердеру». Матч первого круга завершился победой бременцев со счётом 3:2. Хотя преимущество хозяев тогда было колоссальным, так что проигравшие имели полное основание сетовать на невезение.



Стоит взглянуть и на статистику личных встреч. Тут наблюдается солидный перевес на сторону «Вердера». В последних 10 встречах клуб имеет только два поражения при шести победах. А ещё две игры завершились ничьей.

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При желании, конечно, можно проверить классический 1Х за коэффициент 1.87. Однако дело тут в том, что сейчас «волки» входят в топ-6 по набранным очкам на выезде. Бременцы же, напротив, находятся на последнем месте по набранным очкам у себя дома.

На таком фоне мы бы подумали над ставкой обе забьют за коэффициент 1.84. Статистика личных встреч также на нашей стороне. К слову, в 10 из 12 последних игр между соперниками непременно забивали и те, и другие.

Прогноз и ставки на матч «Вердер» — «Вольфсбург»

Соперникам есть за что бороться, а потому вялого футбола в их исполнении мы бы ждать не стали. Статистика личных встреч в последнее время на стороне бременцев, однако «волки» входят в топ-6 по набранным очкам на выезде. Как правило, матчи между командами получаются зрелищными, с обилием забитых мячей в обе стороны. Этот вариант и проверим.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.84.