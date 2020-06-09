«Саарбрюккен» — «Байер»: прогноз Александра Неценко на игру 1/2 финала Кубка Германии

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Германии сезона-2019/2020 «Саарбрюккен» — «Байер».



Ставка: победа «Байера» и обе забьют за 2.25.



«Хозяева стали первой в истории командой из 4-го немецкого дивизиона, которая добралась до полуфинала Кубка страны. В этом ей помогла «Фортуна», проигравшая в четвертьфинале серию пенальти, а также супергерой турнира, 29-летний экс-вратарь «Фрайбурга» Даниэль Батц. Два раунда назад он потащил пенальти от игрока «Карлсруэ», и «Саарбрюккен» выиграл послематчевую перестрелку. А с дюссельдорфцами Батц установил рекорд Кубка, отразив пять пенальти — один из них с игры от Хеннингса.



Но сейчас шансы «Саарбрюккена» сотворить сенсацию равны почти нулю. Если ранее в Кубке команда Лукаса Кваснека играла дома и могла рассчитывать на помощь трибун, то сейчас этот бонус по понятным причинам испарился. Кроме того с марта «Саарбрюккен» без игровой практики. В-третьих, на очереди одна из ведущих команд страны «Байер». Конечно, всё это время хозяева детально изучали соперника, который будет лишён помощи Хаверца и Ларса Бендера. И, наверное, это даже позволит саарцам рассчитывать на гол.



Странно отсиживаться в обороне против леверкузенцев и ждать у моря погоды. В пенальти такого соперника не затащишь. Да, Петер Бос, возможно, ротирует состав, поскольку матчи чемпионата сейчас важнее, но тот же Фолланд может выйти с первых минут. Всё равно совокупность мастерства у «Байера» выше и он не станет доводить дело даже до дополнительного времени в таком тяжёлом графике. Поэтому «Саарбрюккен» наверняка найдёт возможность поразить ворота соперника, но гости победят», — сказал Неценко.



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