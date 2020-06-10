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«Портимоненсе» — «Бенфика»: прогноз Ровшана Аскерова на игру чемпионата Португалии

«Портимоненсе» — «Бенфика»: прогноз Ровшана Аскерова на игру чемпионата Португалии
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Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на игру чемпионата Португалии «Портимоненсе» — «Бенфика».

Ставка: победа «Бенфики» с форой (-1) за 1.62.

«Лидеры чемпионата «Порту» и «Бенфика» не очень уверенно вступили в рестарт чемпионата. Лиссабонцы сыграли 0:0 с 14-м клубом Примейры, а «Порту» и вовсе проиграл «Фамаликану» и позволил «Бенфике» догнать себя. Обе команды идут в лидерах, набрав по 60 очков. «Брага» с 46 очками уже вряд ли вмешается в борьбу двух йокодзун, так что терять очки в гонке с «Порту» «орлам» категорически нельзя.

«Портимоненсе» идёт на предпоследнем месте, но он предыдущую игру выиграл 1:0 дома против «Жил Висенте». Но одно дело — принимать 10-ю команду чемпионата, а другое — разозлённого и крайне амбициозного претендента на титул. И действующего чемпиона. Победа «Бенфики» с форой (-1). Тотал больше 2.5. «Портимоненсе» не забьёт», — сказал Аскеров.

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