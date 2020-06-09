«Портимоненсе» — «Бенфика». Прогноз: Пицци, Вайгль и Таарабт разберутся с аутсайдером

10 июня «Портимоненсе» примет «Бенфику» в матче 26-го тура чемпионата Португалии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:15 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 8.50.

Букмекерские коэффициенты на матч «Портимоненсе» — «Бенфика»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Португалии получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.21. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.75. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.

Анализ и прогноз матча «Портимоненсе» — «Бенфика» (10.06.2020)

Чемпионат Португалии, прерванный в середине марта из-за пандемии коронавируса, возобновился 3 июня. Было решено, что все матчи состоятся при пустых трибунах, а футболистов будут тестировать на наличие инфекции. Участники только миновали 25-й тур, а уже 9 июня стартует 26-й.

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«Портимоненсе» ещё в прошлом году находился в статусе крепкого середняка, а уже сейчас борется за выживание в Примейре. После 25 туров клуб находится на 17-м месте, точнёхонько в зоне вылета. Отрыв от последнего «Авеша» — шесть пунктов, а дистанция до «Пасуш де Феррейра», расположившегося на спасительной 16-й строчке, составляет столько же.



В прошлом — первом после паузы — матче чёрно-белые одержали долгожданную третью победу в текущем сезоне. На своём поле они сумели одолеть «Жил-Висенте» с минимальным счётом. Эта победа стала первой в чемпионате Португалии с конца ноября 2019 года.



«Бенфика» в предыдущем туре принимала скромную «Тонделу», которая плетется в семи баллах от зоны вылета. Однако, несмотря на солидное игровое и территориальное преимущество (26-4 по ударам в сторону ворот и 65-35 по проценту владения мячом), хозяева так и не сумели потревожить сетку ворот соперника. Встреча завершилась унылыми нулями на табло.

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И всё же благодаря этой ничьей «орлы» сумели поравняться с главным противников в борьбе за чемпионство — «Порту». У обоих клубов по 60 баллов после 25 туров. Отрыв от третьей «Браги» составляет аж 14 пунктов, а потому за попадание в Лигу чемпионов можно не волноваться, но всё интересное ещё впереди.



Теперь «Бенфике» предстоит выезд в Портиман к местному «Портимоненсе». До этого лидер Примейры гостил у аутсайдера всего четыре раза. И тогда он лишь однажды потерпел поражение, имея при этом три победы.



Разумеется, красные выйдут на предстоящий поединок фаворитом. На наш взгляд, стоит взглянуть на статистику их выездных игр. Любопытно, что команда лидирует по набранным очкам вне дома, потерпев за 12 матчей всего лишь одно поражение — от мощного «Порту».

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Тут надо бы ещё сказать, что за это время в гостях «Бенфика» пропустила только семь мячей. К слову, «Портимоненсе» дома забил лишь девять в тех же 12 встречах. На таком фоне П2 всухую за уверенный коэффициент 2.34 выглядит весьма неплохо.

Также можно рассмотреть классический ТМ 2.5 мяча за коэффициент 2.21. Дело в том, что при небольшом количестве забитых мячей чёрно-белые у себя дома пропустили только 12 раз. Статистика личных встреч тоже на нашей стороне: в четырёх матчах между соперниками в Портимане было забито лишь девять голов.

Прогноз и ставки на матч «Портимоненсе» — «Бенфика»

Несомненно «Бенфика» выйдет на игру с «Портимоненсе» фаворитом. Красные лидируют по набранным очкам на выезде, а аутсайдер в 12 домашних матчах забил всего девять раз. На наш взгляд, гости сумеют уверенно победить, оставив свои ворота нетронутыми.



Ставка 1: победа «Бенфики» всухую за коэффициент 2.34.



Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.21.