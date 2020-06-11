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«Борнмут» потерял 5 млн фунтов спонсорских денег. У букмекера отозвали лицензию

«Борнмут» потерял 5 млн фунтов спонсорских денег. У букмекера отозвали лицензию
Ставки / Прогнозы 0

Клуб английской Премьер-лиги «Борнмут» лишился титульного спонсора — игорной компании Mansion88 или M88. Всё дело в том, что у букмекера отозвали британскую лицензию.

«Борнмут» и M88 начали сотрудничество в 2017 году. Сейчас спонсорское соглашение истекло. Обе стороны были готовы продлить отношения, но из-за отзыва лицензии это стало невозможным. Теперь «Борнмуту», скорее всего, придётся провести остаток сезона без титульного партнёра.

По оценке британских СМИ, ежегодно M88 перечисляла на счета клуба около 5 млн фунтов. Логотип букмекерской компании присутствовал на майках футболистов, а также на стадионе в дни домашних матчей команды.

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