«Валенсия» — «Леванте»: ставка Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 28-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Валенсия» — «Леванте».
Ставка: «Валенсия» не проиграет и обе забьют за 1.83.
«Чемпионат Испании возвращается после паузы очень энергично – на следующий день после севильского дерби будет валенсийское. Это очень миролюбивое дерби, фанаты команд между собой очень дружат, между ними нет ни толики ненависти. Всё прекрасно, за исключением одного факта – ни одного из этих болельщиков не будет на трибунах, там будут только сотрудники клубов. Разрешено присутствовать на матче всего пяти журналистам, и почему-то меня на эту игру не пускают – я не вошёл в пятёрку лучших журналистов Валенсии.
Возможно, мне повезёт с прогнозом на эту игру. При пустых трибунах и расслабленной обстановке обе команды забьют. У «Валенсии» мощная атака, что она забьёт в ворота «Леванте», сомневаться вообще не приходится. Но я думаю, что и «Леванте» тоже поразит ворота «Валенсии», потому что её оборона и опорная зона сейчас не так хороши. Травмирован Гарай, он точно не сыграет. Второй основной центральный защитник Паулиста тоже, скорее всего, не выйдет на поле из-за травмы. Точно не сыграет опорный полузащитник Кондогбиа. Теряя двух-трёх ключевых исполнителей, «Валенсия» становится более уязвимой для атак «Леванте», поэтому я думаю, что «Леванте» здесь забьёт. Ставка «обе забьют» выигрывала в пяти последних валенсийских дерби.
Коэффициент на «обе забьют» не очень большой, поэтому порекомендую такую ставку – обе забьют и «Валенсия» не проиграет. Мне кажется, что, несмотря на проблемы в обороне, «Валенсия» едва ли уступит. Думаю, что здесь будет либо результативная ничья, либо, что вероятнее, победа «Валенсии» при обмене голами», — сказал Вишневский.
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