Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Кёльн» — «Унион»: прогноз Алексея Андронова на матч 31-го тура Бундеслиги

«Кёльн» — «Унион»: прогноз Алексея Андронова на матч 31-го тура Бундеслиги
Ставки / Прогнозы 0

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Кёльн» — «Унион» в 31-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.

Ставка: обе забьют — нет за 2.33.

«Тяжёлая игра для прогнозирования. И те и другие выглядят несуразно после паузы: ни одной победы нет, в каждом матче команды пропускают. Они уже почти докатились до зоны вылета и соседствуют в турнирной таблице.

Фактор домашнего стадиона здесь не сыграет, конечно. Но, наверное, «Кёльн» должен подойти к этой встрече максимально сосредоточенно. Не должен он допускать тех ошибок, которых он не мог избежать в последний месяц.

Выберу амбициозный вариант ставки, но именно к этой игре он подходит наиболее хорошо: «обе забьют — нет» за 2.33. Не думаю, что здесь должна быть голевая феерия».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020