«Кёльн» — «Унион»: прогноз Алексея Андронова на матч 31-го тура Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Кёльн» — «Унион» в 31-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.
Ставка: обе забьют — нет за 2.33.
«Тяжёлая игра для прогнозирования. И те и другие выглядят несуразно после паузы: ни одной победы нет, в каждом матче команды пропускают. Они уже почти докатились до зоны вылета и соседствуют в турнирной таблице.
Фактор домашнего стадиона здесь не сыграет, конечно. Но, наверное, «Кёльн» должен подойти к этой встрече максимально сосредоточенно. Не должен он допускать тех ошибок, которых он не мог избежать в последний месяц.
Выберу амбициозный вариант ставки, но именно к этой игре он подходит наиболее хорошо: «обе забьют — нет» за 2.33. Не думаю, что здесь должна быть голевая феерия».
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