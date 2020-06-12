«Кёльн» — «Унион». Прогноз: проверим коэффициент 2.88 в матче чемпионата Германии

«Кёльн» примет «Унион» в матче 31-го тура чемпионата Германии 13 июня, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Кёльна» в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12. Успех «Униона» оценён букмекерами коэффициентом 3.98.

Букмекерские коэффициенты на матч «Кёльн» — «Унион»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Кёльн» — «Унион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.

Анализ и прогноз матча «Кёльн» — «Унион» (13.06.2020)

Немецкая Бундеслига выходит на финишную прямую. Пока Примера и Серия А только выходят из спячки, а клубы АПЛ развлекаются проведением товарищеских матчей и подсчитывают грядущие убытки, здесь наступает пора решающих поединков. До завершения сезона осталось всего четыре тура.

«Городея» — «Слуцк». Прогноз: Гафар и Салу застрянут в обороне «сахарников» В среднем за игру друг с другом на двоих соперники оформляют только 1,77 гола.

Субботняя программа 31-го тура чемпионата Германии включает в себя шесть матчей, в одном из которых «Кёльн» примет «Унион». Обе команды находятся совсем рядом в турнирной таблице, являясь прямыми конкурентами. Задача на оставшуюся часть сезона у них тоже общая — максимально быстро решить вопрос с сохранением прописки в элите.

Баланс сил кажется если не равным, то как минимум сопоставимым. На данный момент «козлы» находятся чуть выше в турнирной таблице — они набрали 35 очков и занимают 12-ю строчку в Бундеслиге, а «Унион» имеет в активе 31 балл и находится на 14-й позиции. Всё очень близко.

Обе команды перед рестартом первенства имели шанс вмешаться в борьбу за еврокубки, а в результате вынуждены бороться за выживание. Находящийся в зоне вылета «Вердер» набрал всего 25 очков и уже вряд ли поднимется выше зоны стыков, а вот у «Фортуны» сейчас 28 баллов. Расслабляться рано.

«Ювентус» — «Милан». Прогноз: воодушевлённый Роналду выведет Сарри в финал Кубка Италии Туринцы набрали на своём поле в Серии А 37 из 39 возможных очков.

«Кёльн» в пяти матчах после паузы набрал три очка. С результативностью, как и прежде, всё в порядке — в каждом случае проходила ставка «обе забьют», за 450 минут удалось отличиться восемь раз. Проблема в ужасной защите, которая постоянно даёт сбои и никак не позволяет одержать победу.

Качество игры слишком нестабильно. Скажем, в минувшем туре едва не удалось одолеть на выезде «Аугсбург» — 1:1, хозяева спаслись на 88-й минуте. Вроде бы неплохо, вот только по факту «козлы» смотрелись заметно скучнее соперника и не пропустили два-три мяча только благодаря Тимо Хорну и невезению.

«Унион» вообще разжился всего двумя пунктами. Правда, ему пришлось сражаться с «Баварией» (0:2) и «Боруссией М» (1:4), что само по себе сложно. Неделю назад берлинцы полностью превзошли «Шальке» в родных стенах (1:1), однако из-за жуткой реализации довольствовались ничьей.

«Спортинг» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз: Матьё и Вьетто намучаются с аутсайдером В 9 из 11 личных встреч между соперниками заходила ставка «обе забьют».

От этого и оттолкнёмся. «Козлы» в прошлом туре отскочили, а вот «железным» не повезло. По качеству футбола гости как минимум не уступают, а статистика очных встреч полностью на их стороне — две победы и ничья за два предыдущих года, общий счёт 5:1. Логичнее играть от аутсайдера.

Классический Х2 идёт за рабочий коэффициент 1.86, но мы попробуем рискнуть. На победу гостей с нулевой форой букмекеры дают 2.88. С учётом всех данных, выглядит крайне соблазнительно.

Прогноз и ставки на матч «Кёльн» — «Унион»

Обе команды после рестарта сезона побед не одерживали. В прошлом туре они синхронно выдали ничьи со счётом 1:1: «козлам» скорее повезло, а вот «железные» остались без победы над «Шальке» только из-за жуткой реализации. Кроме того, в трёх очных встречах у «Униона» две победы и ничья. Возьмём П2 с нулевой форой за 2.88.

Ставка: победа «Униона» с нулевой форой за 2.88.