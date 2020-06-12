«Кёльн» — «Унион». Прогноз: проверим коэффициент 2.88 в матче чемпионата Германии

«Кёльн» примет «Унион» в матче 31-го тура чемпионата Германии 13 июня, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Кёльна» в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12. Успех «Униона» оценён букмекерами коэффициентом 3.98.
Букмекерские коэффициенты на матч «Кёльн» — «Унион»
Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Кёльн» — «Унион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.
Анализ и прогноз матча «Кёльн» — «Унион» (13.06.2020)
Немецкая Бундеслига выходит на финишную прямую. Пока Примера и Серия А только выходят из спячки, а клубы АПЛ развлекаются проведением товарищеских матчей и подсчитывают грядущие убытки, здесь наступает пора решающих поединков. До завершения сезона осталось всего четыре тура.
Субботняя программа 31-го тура чемпионата Германии включает в себя шесть матчей, в одном из которых «Кёльн» примет «Унион». Обе команды находятся совсем рядом в турнирной таблице, являясь прямыми конкурентами. Задача на оставшуюся часть сезона у них тоже общая — максимально быстро решить вопрос с сохранением прописки в элите.
Баланс сил кажется если не равным, то как минимум сопоставимым. На данный момент «козлы» находятся чуть выше в турнирной таблице — они набрали 35 очков и занимают 12-ю строчку в Бундеслиге, а «Унион» имеет в активе 31 балл и находится на 14-й позиции. Всё очень близко.
Обе команды перед рестартом первенства имели шанс вмешаться в борьбу за еврокубки, а в результате вынуждены бороться за выживание. Находящийся в зоне вылета «Вердер» набрал всего 25 очков и уже вряд ли поднимется выше зоны стыков, а вот у «Фортуны» сейчас 28 баллов. Расслабляться рано.
«Кёльн» в пяти матчах после паузы набрал три очка. С результативностью, как и прежде, всё в порядке — в каждом случае проходила ставка «обе забьют», за 450 минут удалось отличиться восемь раз. Проблема в ужасной защите, которая постоянно даёт сбои и никак не позволяет одержать победу.
Качество игры слишком нестабильно. Скажем, в минувшем туре едва не удалось одолеть на выезде «Аугсбург» — 1:1, хозяева спаслись на 88-й минуте. Вроде бы неплохо, вот только по факту «козлы» смотрелись заметно скучнее соперника и не пропустили два-три мяча только благодаря Тимо Хорну и невезению.
«Унион» вообще разжился всего двумя пунктами. Правда, ему пришлось сражаться с «Баварией» (0:2) и «Боруссией М» (1:4), что само по себе сложно. Неделю назад берлинцы полностью превзошли «Шальке» в родных стенах (1:1), однако из-за жуткой реализации довольствовались ничьей.
От этого и оттолкнёмся. «Козлы» в прошлом туре отскочили, а вот «железным» не повезло. По качеству футбола гости как минимум не уступают, а статистика очных встреч полностью на их стороне — две победы и ничья за два предыдущих года, общий счёт 5:1. Логичнее играть от аутсайдера.
Классический Х2 идёт за рабочий коэффициент 1.86, но мы попробуем рискнуть. На победу гостей с нулевой форой букмекеры дают 2.88. С учётом всех данных, выглядит крайне соблазнительно.
Прогноз и ставки на матч «Кёльн» — «Унион»
Обе команды после рестарта сезона побед не одерживали. В прошлом туре они синхронно выдали ничьи со счётом 1:1: «козлам» скорее повезло, а вот «железные» остались без победы над «Шальке» только из-за жуткой реализации. Кроме того, в трёх очных встречах у «Униона» две победы и ничья. Возьмём П2 с нулевой форой за 2.88.
Ставка: победа «Униона» с нулевой форой за 2.88.
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