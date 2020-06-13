Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Вольфсбург» — «Фрайбург»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

«Вольфсбург» — «Фрайбург»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Вольфсбург» — «Фрайбург» в 31-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.

Ставка: победа «Фрайбурга» с форой (+1) за 1.70.

«Не очень понимаю, почему такой дикий перекос коэффициентов в сторону «Вольфсбурга». Команда неплохая, но не очень стабильная, не каждый матч выигрывает. Ну а «Фрайбург» в последней игре победил довольно сильного соперника — «Боруссию» из Менхенгладбаха. Думаю, что он как минимум не должен сильно уступать в этом матче.

Возможно, победа хозяев в этом матче и случится, но вряд ли стоит ожидать большого преимущества «Вольфсбурга» и разгрома.

Я выберу ставку на победу «Фрайбурга» с форой — «Фрайбург» с форой (+1)» идёт за 1.7. Для меня это примерно равный матч, и таким вариантом нужно пользоваться».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Вольфсбург» — «Фрайбург». Прогноз: борьба за еврокубки в Бундеслиге резко обострится
У себя дома «Вольфсбург» имеет всего лишь четыре победы в 15 матчах.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020