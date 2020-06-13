«Вольфсбург» — «Фрайбург»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Вольфсбург» — «Фрайбург» в 31-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Фрайбурга» с форой (+1) за 1.70.
«Не очень понимаю, почему такой дикий перекос коэффициентов в сторону «Вольфсбурга». Команда неплохая, но не очень стабильная, не каждый матч выигрывает. Ну а «Фрайбург» в последней игре победил довольно сильного соперника — «Боруссию» из Менхенгладбаха. Думаю, что он как минимум не должен сильно уступать в этом матче.
Возможно, победа хозяев в этом матче и случится, но вряд ли стоит ожидать большого преимущества «Вольфсбурга» и разгрома.
Я выберу ставку на победу «Фрайбурга» с форой — «Фрайбург» с форой (+1)» идёт за 1.7. Для меня это примерно равный матч, и таким вариантом нужно пользоваться».
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