«Падерборн» — «Вердер»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Германии

Комментатор Эльвин Керимов сделал прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Падерборн» — «Вердер».



Ставка: победа «Вердера» за 2.22.



«Вердер» за всю свою богатую историю вылетал только однажды — в 1980 году, но тогда бременцам удалось быстро вернуться, спустя год они снова играли в элитном дивизионе. С тех пор прошло 40 лет, и «Вердер» снова близок к провалу. Предстоящий матч — один из самых важных в борьбе за выживание. Напрямую команда Флориана Кофельдта вряд ли спасётся, зато есть шанс попасть в стыки, а для этого нужно обойти в таблице «Фортуну».



«Падерборн» безнадёжно вылетает, но Штефан Баумгарт уже не раз заявлял, что его команда будет биться до последнего, несмотря ни на что. В матче с «Лейпцигом» в прошлом туре можно было в этом убедиться: Штродик на последних секундах отнял победу у «РБ».



В первом круге «Вердер» не использовал большое количество моментов и в концовке за это поплатился — Мамба на 90-й минуте принёс победу «Падерборну». В предстоящей встрече лучший бомбардир хозяев не сыграет из-за дисквалификации. По той же причине пропустит встречу и основной центральный защитник «Падерборна» Уве Хюнемайер. Это две серьёзные потери.



Для «Вердера», повторюсь, этот матч может быть решающим. Через тур игра с «Баварией», которую обыграть почти нереально, а здесь есть неплохой шанс. Я возьму победу «Вердера» за 2.22. Очень хочется, чтобы бременцы спаслись».



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