«Падерборн» — «Вердер». Прогноз: берём коэффициент 2.25 в матче аутсайдеров Бундеслиги

13 июня «Падерборн» примет «Вердер» в матче 31-го тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.35.

Букмекерские коэффициенты на матч «Падерборн» — «Вердер»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Падерборн» — «Вердер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19.

Анализ и прогноз матча «Падерборн» — «Вердер» (13.06.2020)

Пока испанская Примера и итальянская Серия А только просыпаются, чемпионат Германии постепенно подходит к своему логическому завершению. До конца сезона участникам осталось провести каких-то четыре поединка. В одном из матчей 31-го тура встретятся два аутсайдера — «Падерборн 07» и «Вердер».

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«Падерборн» за 30 проведённых игр в текущем розыгрыше Бундеслиги сумел набрать всего 20 очков. Сейчас клуб замыкает турнирную таблицу, а отставание от спасительной зоны стыков составляет целых восемь пунктов. В теории такой отрыв отыграть можно, на практике — крайне маловероятно.



Впрочем, команду есть за что хвалить. Вынужденная пауза, связанная с коронавирусом, судя по всему, пошла ей на пользу. В пяти матчах аутсайдер потерпел всего одно поражение и набрал четыре балла. Причём в последнем туре получилось вырвать очки в гостях у грозного «РБ Лейпциг» (1:1).



«Вердер» после паузы неплохо рванул: обыграл крепкий «Фрайбург» (1:0) и даже отобрал очки у «Боруссии М» (0:0). Однако недавно наткнулся на «Айнтрахт» (0:3) и заглох. Шансов спастись у него, конечно, куда больше, чем у ближайшего соперника, но и тут есть серьёзные сомнения.

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Сейчас у бременцев 25 баллов в активе, а до зоны стыковых игр не хватает трёх. Ожидать ошибки от «Фортуны» не только можно, но и нужно. В календаре дюссельдорфцев сразу два представителя топ-3, а зелёно-белым из грандов осталось сыграть только с «Баварией». Соответственно, нужно лишь самим добиться результата.



Для начала «Вердер» ожидает выезд к соседу по зоне вылета «Падерборну». До этого соперники встречались всего четыре раза. Две победы на счету клуба из одноименного города, один матч остался за бременцами и ещё одна игра завершилась ничьей.



Тогда, к слову, в трёх встречах непременно заходила ставка тотал больше 2.5 мяча. Однако сейчас мы бы не стали ожидать от оппонентов выдающейся результативности. Штука в том, что после паузы противникам забитые мячи даются с невероятным трудом. «Падерборн», например, в пяти играх оформил всего три мяча, один и которых на выезде, а «Вердер» и того меньше — только два гола в шести играх.

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На таком фоне классический ТМ 2.5 мяча за коэффициент 2.25 смотрится вполне неплохо. Ждём закрытого и вязкого футбола, при котором единоборств и стыков будет гораздо больше, чем опасных моментов. На наш взгляд, дело ограничится одним-двумя взятиями ворот.

Прогноз и ставки на матч «Падерборн» — «Вердер»

После паузы «Падерборн» и «Вердер» активизировались и стали регулярнее набирать очки, вот только слишком уж многое было потеряно до этого. С результативностью у соседей по зоне вылета всё по-прежнему глухо. Мы бы не стали и в этот раз ждать от них большого количества забитых мячей.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.25.