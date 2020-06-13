«Наполи» — «Интер»: прогноз Георгия Черданцева на ответный матч полуфинала Кубка Италии

Комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии сезона 2019/2020 «Наполи» — «Интер».
Ставка: 0:0 в первом тайме за 3.00.
«Очень сложно делать прогноз на матч, когда даже главные тренеры команд не могут ничего вразумительного сказать. Никто не понимает, в каком форме подойдут игроки в этой беспрецедентной ситуации. В отличие от России, в Италии никогда не бывало перерывов в три месяца, поэтому все рассуждения так или иначе высосаны из пальца.
Но у нас есть результат первого матча: «Наполи» сенсационно выиграл на выезде — 1:0. Мне кажется, «Интер» тогда недооценил соперника. Та победа могла стать поворотным моментом в сезоне для «Наполи», но коронавирус всё испортил для многих и для Гаттузо с «Наполи» — в том числе.
Пустой стадион — это на руку «Интеру», которому нужно атаковать и забивать. А Гаттузо — не тот тренер, который умеет ставить атакующий футбол. Мне кажется, «Наполи» будет удерживать добытый на выезде результат. Раскрываться и рисковать неаполитанцам нет никакого смысла, особенно учитывая победу в первом матче и отсутствие игровой практики.
Если всё будет складываться именно так, то я полагаю, что матч должен получиться низовым, и рискну предположить, что в первом тайме голов не будет. «Интер» тоже вряд ли побежит и сходу нащупает какие-то варианты в атаке.
Поэтому предлагаю сыграть «гол — нет» в первом тайме. Думаю, что матч закончится вничью — 0:0 или 1:1».
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