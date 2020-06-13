«Фортуна» — «Боруссия» Д: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Бундеслиги

Комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Фортуна» — «Боруссия» Д.



Ставка: победа «Боруссии» и тотал больше 2.5 мяча за 1.84.



«Матч, где есть очевидный фаворит и очевидный аутсайдер. «Боруссия» выпала из чемпионской гонки, но претендует на Лигу чемпионов, а «Фортуна» ведёт отчаянную борьбу за выживание.



Надо сказать, что с приходом Ресслера «Фортуна» стала играть лучше — ярче, интереснее. «Фортуна» недавно переиграла «Шальке». Да, было поражение от «Баварии» (0:5), но там «Фортуна» попыталась сыграть в футбол. И это всё же «Бавария». А затем в ярком матче с «Хоффенхаймом» «Фортуна» не сумела удержать победу (2:2).



Нужно попытаться понять сценарий матча. Мы знаем, что у Дортмунда в удачных матчах бывает два хода развития событий в удачных матчах. Или команда Люсьена Фавра минимизирует риски в обороне, спокойно защищаясь при минимуме созданных моментов, — так было в недавнем матче с «Гертой». Или же если соперник начинает раскрываться, и тогда получается то, что мы видели в матче с «Падерборном», когда в конечном итоге Дортмунд выиграл (6:1). Учитывая, что «Фортуна» находится на грани вылета и ей нужны очки в каждом матче, учитывая то, что с новым главным тренером она играет в более открытый и атакующий футбол, вероятен именно второй вариант.



У «Боруссии» появится пространство для атак. Должно получиться интересно и весело. Я сделаю комбинированную ставку: победа «Боруссии» при общем тотале голов больше 2.5 с коэффициентом 1.84».



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