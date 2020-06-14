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«Майнц» — «Аугсбург»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Германии

«Майнц» — «Аугсбург»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Эльвин Керимов сделал прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Майнц» — «Аугсбург».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

«На «Опель Арене» встретятся две команды, которые еще не обеспечили себе спокойное окончание сезона: «Майнц» находится в 3 очках от зоны стыковых матчей, а «Аугсбург» — в 4. Обе команды успели поменять тренеров по ходу сезона, но заметного прогресса в результатах не добились.

В предыдущих трех турах и «Майнц», и «Аугсбург» играли не очень результативно: три недели подряд в матчах этих команд проходила ставка «тотал голов меньше 2.5». Наступил решающий момент сезона, ставки слишком высоки, поэтому и Аким Байерлорцер, и Хайко Херрлих предпочитают играть осторожно.

Статистика личных встреч этих команд в последние годы говорит нам о том, что футбол все-таки может получиться результативным: в 4 матчах подряд проходила ставка «тотал голов больше 2.5». В 1-м круге «Аугсбург» одержал волевую победу со счетом 2:1. Отталкиваясь от этой серии, я все-таки поставлю на голы. Обеим командам нужны очки. Я думаю, они сыграют в атаку. Мой прогноз — тотал голов в матче больше 2.5 за 1.8».

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