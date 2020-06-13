«Наполи» — «Интер»: прогноз Александра Неценко на матч полуфинала Кубка Италии

Комментатор Александр Неценко дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии сезона-2019/2020 «Наполи» — «Интер».



Ставка: «Интер» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.03.



«У неаполитанцев прекрасный опыт игры на результат, ведь на контратаках они уже сдержали «Барселону» в Лиге чемпионов и «Интер» в первом полуфинале. Вряд ли Гаттузо изменит стратегии, приносившей необходимый результат, тем более после победы в первом матче со счётом 1:0 хозяев устроит и ничья. Поэтому я не верю во второе поражение «Интера» подряд, тем более что у «Наполи» есть свои вопросы по составу — непонятно состояние Мертенса.



Есть беспокойство за Аллана и Фабиана Руиса. «Интеру» собрать приемлемый состав на этот матч будет проще. Им надо идти забивать, поэтому гости будут агрессивны, насколько это будет возможно. Если миланцы откроют счет, то «Наполи» будет непросто отыграться и довести дело до пенальти. Напомним, в полуфиналах Кубка Италии нет дополнительного времени. Предпочту поставить на то что команда Антонио Конте не проиграет, да и россыпи голов мы не увидим».



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